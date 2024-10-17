للمشاركة في السوبر المحلي.. بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات و«الدماطي» رئيسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، متجهة إلي دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلي 24 من الشهر ذاته.

‏ويترأس بعثة الفريق محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، وقام «الدماطي» بالتنسيق مع محمد رمضان، المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين، كما غادر سمير عدلي، مدير إدارة العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، أمس الأول، من أجل الاطمئنان علي ترتيبات إقامة البعثة في الإمارات.ويضم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، كل اللاعبين الجاهزين لقائمة السفر، للاستعداد بشكل جيد في أبوظبي، للمشاركة بشكل قوي في السوبر المحلي الذي يقام في أبو ظبي، والتتويج باللقب والعودة به إلي القاهرة، لتعويض خسارة الفريق لقب السوبر الأفريقي قبل أيام قليلة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وخاض فريق الأهلي «تراي ماتش» أمس الأول الثلاثاء، اطمأن فيه الجهاز الفني علي جميع اللاعبين الموجودين مع الفريق طوال الفترة الماضية.