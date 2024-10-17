مازن علوان لـ "دوت الخليج الفني":"ردود الأفعال حول دوري في "برغم القانون "حلوة جدًا واتعلمت كتير من العمل مع الفنانة إيمان العاصي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان الشاب مازن علوان عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في مسلسل "برغم القانون "الذي يعرض حاليًا على الشاشات والمنصات الإلكترونية.

وكشف مازن في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "ان الجمهور زعل من أسلوبه وشخصيته التي قدمها في مسلسل "برغم القانون "وهذا دليل نجاحه في العمل.



وتابع أنه استفاد من العمل مع الفنانة إيمان العاصي على المستوى المهني والشخصي ومع الفنان محمد القس أيضًا، مشيرًا أن كواليس العمل مع المخرج شادي عبد السلام كانت رائعة واستفدت منه.

واضاف أن الشخصية التي قدمها كانت صعبة واستعدت لها من خلال المذاكره كانت تحتاج تجهيز بشكل كبير لإتقان الشخصية جيدًا.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، محمد القس، وليد فوا، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، هاني عادل، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة