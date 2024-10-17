بحضور الدكتور علي جمعة.. «الري» تطلق حملة «على القد» لترشيد استهلاك المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من قلب اسبوع القاهرة السابع للمياه، وبحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير، انطلاق حملة «على القد» لترشيد استهلاك المياه.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومؤسسة مصر الخير ، و بروتوكول تعاون بين الوزارة والاذاعة المصرية لتنفيذ انشطة الحملة

خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه. وأعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى عن إطلاق حملة "على القد" ، وذلك في حضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس امناء مصر الخير ، وكوكبهمن رؤساء تحرير المؤسسات الصحفيه و المثقفين والاعلامين وكبار الكتاب، والمؤثرين في المجتمع المصرى وممثلي الوزارات وقيادات وزارة الموارد المائية والري .

وفي كلمته بالاحتفالية أوضح وزير الري، أن الهدف من هذه المبادره هو ايصال مفهوم هام للمصريين وهو الحفاظ على المياه كنعمه من نعم الله ، والمحدوده في مصر نظرأ لحصتها الثابتة التي تقدر ب ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنويا ، مشيرا الى أن الزيادة السكانية التي تتزامن مع ثبات الموارد المائية تتطلب منا جميعا العمل سويا في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنيه والشخصيات العامه للحفاظ عليها ، مضيفا أن نجاح الحملة يتوقف على تضافر هذه الجهود التي بدونها لن يتحقق النجاح المرجو لهذه الحمله ، متوجها بالدعوه للإعلاميين والشخصيات العامه بتقديم رسائل مبسطه في البرامج المختلفة للحفاظ على المياه ؛ مشيرا الى أن الحمله تستهدف جميع فئات المجتمع المصري من الاطفال والشباب والطلاب والمرأه .

وأكد الدكتور سويلم ان مصر حققت انجازات كبيره في تحقيق الهدف السادس من اهداف التنميه المستدامه بشهاده المؤسسات الدوليه ، كما تتعاون مصر مع الاشقاء الافارقه لتحقيق اهداف اجنده افريقيا للمياه ٢٠٦٣ .

واوضح أن الزراعه هي المستهلك الاكبر للموارد المائيه فى مصر ، وبالتالي فان توصيل الرسائل للمزارعين لها الاولويه بين كافه الجهات المستهدفه مثل التحول للري الحديث والحفاظ على المجاري المائيه من التلوث ، بالاضافة لتوعية المواطنين بترشيد الإستخدامات المنزلية .

وفيما يخص التغيرات المناخية اشار سيادته الي موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد في فصل الصيف للعام الحالي والعام السابق ، وعلى الرغم من ذلك لم يشعر المزارعين بنقص المياه في الترع نظرا للمجهودات الضخمه التي بذلتها أجهزه الوزارة خلال موسم اقصي الاحتياجات المائية .

كما توجه بالشكر لجميع الوزارات والجهات التي ساهمت في هذه الحمله وهى وزارات ( التربية والتعليم - الاوقاف - الثقافة - الزراعه - النقل - البيئة ) والأزهر الشريف والكنيسة ومؤسسه مصر الخير .

وقام فضيلة الدكتور/ علي جمعه بالقاء كلمة أشار فيها الى ان انطلاق حملة علي القد تأتي بمثابة امتثال لأمر الله فينا بعمارة الارض وتزكية النفس في قوله تعالي "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" ، مشيرا الى ان الإسراف في المياه يعد جريمة كما بلغنا عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه نهى عن الإسراف ولو كان على نهر جاري .

وأضاف سيادته أن انطلاق حمله (على القد) تأتي لتوعيه المصريين بأهميه المياه ، وان مؤسسه مصر الخير تتعاون في هذا المجال بكل امكانياتها ومؤسساتها المجتمعية في كافه انحاء البلاد؛ مضيفا اننا اليوم نوقع بروتوكول تعاون مع وزاره الموارد المائيه والري لانطلاق هذه الحمله للحفاظ على المياه ، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري لكافة مجهوداته في هذا المجال .

هذا وقد اثمر انطلاق الحملة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومؤسسة مصر الخير ، و توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاذاعة المصرية لتنفيذ انشطة الحملة .