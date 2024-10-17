مهرجان الموسيقى العربية.. تعرف على شروط حضور حفل الموسيقار عمر خيرت الأحد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل ضخم يوم الأحد 20 أكتوبر على خشبة مسرح النافورة، ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، بتنظيم دار الأوبرا المصرية.

يرافقه خلال الحفل أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي. ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، مع تبقي عدد محدود من المقاعد قبل نفاد التذاكر بالكامل.

أبرز المقطوعات الموسيقية في الحفل

سيقدم عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من أشهر وأجمل أعماله الموسيقية، ومنها:

ليلة القبض على فاطمة

ضمير أبلة حكمت

في هويد الليل

تيمة حب

زي الهوى

فيها حاجة حلوة

أندلسية

الخواجة عبدالقادر

إعدام ميت

النوم في العسل

صابر يا عم صابر

100 سنة سينما

شروط حضور الحفل

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن مجموعة من الشروط الواجب اتباعها لحضور الحفل:

فتح الأبواب للجمهور يبدأ في الساعة السابعة مساءً .

للجمهور يبدأ في الساعة . يبدأ الحفل في الساعة الثامنة والنصف مساءً .

. يُلزم الحضور بالالتزام بـ الزي الرسمي : بدلة للرجال وملابس لائقة للسيدات.

: للرجال وملابس لائقة للسيدات. يُمنع دخول الأطفال دون سن 7 سنوات .

. يُحظر دخول الحفل بالملابس غير الرسمية مثل الشورت أو التيشيرت.

يُتوقع أن يكون الحفل من بين أضخم وأهم الحفلات الموسيقية التي ستقام ضمن مهرجان الموسيقى العربية، مما يعكس المكانة المميزة التي يتمتع بها عمر خيرت في قلوب جمهوره ومحبي الموسيقى.