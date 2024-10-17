دوللي شاهين تستعد لطرح برومو أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة اللبنانية دوللي شاهين لطرح برومو أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا لإصدارها على طريقة الفيديو كليب.

تم تصوير الكليب تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف ومدير التصوير مصطفى أحمد على مدار يومين في القاهرة.

الأغنية من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع طارق حسيب، بإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

أغنية "دوللي ست البنات" تحقق نجاحًا كبيرًا

مؤخرًا، أصدرت دوللي شاهين أغنيتها الأخيرة بعنوان "دوللي ست البنات"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز، بإشراف المخرج مؤمن يوسف، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

مطلع أغنية "دوللي ست البنات"

جاء مطلع أغنية "دوللي ست البنات" ليعكس شخصيتها المرحة والجذابة، حيث تقول: "أنا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني أنا الجامدة

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه"

أغنية تجسد شخصيتها القوية

تستمر دوللي في التميز بإطلالتها الفنية من خلال هذه الأغاني التي تعكس قوتها وثقتها بنفسها، وسط تفاعل كبير من جمهورها عبر مختلف منصات التواصل.