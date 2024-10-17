العالم اليوم - نستله تفشل في تحقيق توقعات إيرادات 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر نستله تفشل في تحقيق توقعات إيرادات 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - أعلنت شركة نستله الخميس أنها تعمل على إعادة هيكلة قيادتها العليا وهيكلها التشغيلي، وخفضت توقعاتها لمبيعات العام بأكمله.

وسجلت الشركة نموا أسوأ من المتوقع للإيرادات العضوية على مدى تسعة أشهر إذ أخفقت أكبر شركة أغذية معبأة في العالم في زيادة الأحجام وسط استمرار ارتفاع الأسعار.

وقالت نستله إنها تتوقع أن يبلغ نمو الإيرادات العضوية لعام 2024 حوالي اثنين بالمئة وهامش ربح التشغيل التجاري الأساسي نحو 17 بالمئة لهذا العام.

وذكرت نستله في يوليو أنها تتوقع نمو إيراداتها العضوية للعام بأكمله ثلاثة بالمئة على الأقل وأن هامش ربح التشغيل التجاري الأساسي لعام 2024 سينمو بشكل معتدل من نسبة 17.3 بالمئة التي سجلتها في 2023.

وقالت الشركة المصنعة لمكعبات ماجي وقهوة نسكافيه إن الإيرادات العضوية لمدة تسعة أشهر في العام الجاري، والتي تستبعد تأثير تحركات العملة والاستحواذات، ارتفعت اثنين بالمئة.

وكان محللون يتوقعون ​​نمو الإيرادات العضوية 2.5 بالمئة في المتوسط.