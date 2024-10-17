العالم اليوم - 2 مليار دولار عجز الميزان التجاري في اليابان الشهر الماضي

انتم الان تتابعون خبر 2 مليار دولار عجز الميزان التجاري في اليابان الشهر الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية، أن العجز التجاري في اليابان قد تقلص بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 294.3 مليار ين (1.96 مليار دولار) خلال الشهر الماضي. يأتي هذا التطور ليخفف بعض الضغوط على الاقتصاد الياباني، الذي يعاني من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزًا بقيمة 237.6 مليار ين، مقابل عجز بقيمة 703.2 مليار ين خلال الشهر السابق.

ولفتت وزارة المالية اليابانية، الخميس، إلى تراجع صادرات البلاد خلال سبتمبر بنسبة 1.7 بالمئة إلى 9.038 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون نموًا بنسبة 0.5 بالمئة بعد نموها بنسبة 5.5 بالمئة خلال أغسطس.

وفي المقابل زادت الواردات بنسبة 2.1 بالمئة سنويًا إلى 9.332 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 3.2 بالمئة بعد نموها بنسبة 2.3 بالمئة خلال الشهر السابق.