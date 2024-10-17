سويلم يبحث مقترح إعداد مشروع إقليمي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و "مركز تطوير الابحاث الكندية الدولية" و "المنظمة الدولية للتحلية وإعادة استخدام المياه" لمناقشة مقترح إعداد مشروع إقليمي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .

وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم ١٣ دولة من بين أكثر ١٧ دولة تعانى من الشح المائى على مستوى العالم ، وهو مايستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى .

وأضاف سيادته أن عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل دول الأردن والمغرب وأسبانيا ، وانه من الضرورى الإستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التى تعانى من الشح المائى من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهه فى مجال المياه .