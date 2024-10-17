صحة

«ضاع عمرنا واحنا منعرفش حاجه»....كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه والحصول على شعر ناعم كالحرير من اول استعمال!!!؟

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رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطات الخميرة من الحلول الفعالة لمنح الشعر الصحة والنعومة واللمعان حيث تحتوي على عناصر غذائية مهمة تعزز نمو الشعر وتساعد في الحفاظ على فروة الرأس.

 كيراتين الخميرة لفرد الشعر

  • يمكنك تحضير وصفة كيراتين الخميرة في المنزل لتنعيم الشعر وإزالة التجاعيد إليك المكونات والخطوات:

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

  • – 2 ملعقة من الخميرة.
  • – 1 ملعقة من زيت الزيتون.
  • – 1 ملعقة من زيت اللوز.
  • – 1 ملعقة من خلاصة زيت جوز الهند.
  • – 1 ملعقة من الفازلين.
  • – 1 ملعقة صغيرة من العسل.

 خطوات التحضير:

  • 1. اخلطي الخميرة مع العسل والفازلين جيدًا حتى تذوب جميع التكتلات.
  • 2. وزعي الخليط على الشعر بشكل متساوي.
  • 3. اتركيه لمدة 20 دقيقة.
  • 4. اغسلي شعرك بماء فاتر بعد انتهاء الوقت.

فرد الشعر بالموز

يعد الموز خيارًا رائعًا لتنعيم الشعر الخشن. إليك كيفية استخدامه:

 المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

  • – 1 موزة ناضجة.
  • – 1 ملعقة من النشا.
  • – 1 ملعقة من زيت الزيتون.
  • – 1 ملعقة من زيت السمسم.

خطوات التحضير

  • 1. اهرسي الموزة في وعاء حتى تصبح ناعمة.
  • 2. أضيفي النشا وزيت الزيتون وزيت السمسم واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • 3. وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.
  • 4. اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو بعد الاستخدام.

 نصائح هامه للمقبلين

  • – يفضل استخدام وصفة الموز مرة كل 3 أيام للحصول على نتائج أفضل في تنعيم الشعر وتسهيل تصفيفه.
  • – تعتبر هذه الخلطات أيضًا مرطبة لفروة الرأس وتساعد على تحسين صحة الشعر بشكل عام.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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