انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا منعرفش حاجه»....كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه والحصول على شعر ناعم كالحرير من اول استعمال!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطات الخميرة من الحلول الفعالة لمنح الشعر الصحة والنعومة واللمعان حيث تحتوي على عناصر غذائية مهمة تعزز نمو الشعر وتساعد في الحفاظ على فروة الرأس.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر

يمكنك تحضير وصفة كيراتين الخميرة في المنزل لتنعيم الشعر وإزالة التجاعيد إليك المكونات والخطوات:

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– 2 ملعقة من الخميرة.

– 1 ملعقة من زيت الزيتون.

– 1 ملعقة من زيت اللوز.

– 1 ملعقة من خلاصة زيت جوز الهند.

– 1 ملعقة من الفازلين.

– 1 ملعقة صغيرة من العسل.

خطوات التحضير:

1. اخلطي الخميرة مع العسل والفازلين جيدًا حتى تذوب جميع التكتلات.

2. وزعي الخليط على الشعر بشكل متساوي.

3. اتركيه لمدة 20 دقيقة.

4. اغسلي شعرك بماء فاتر بعد انتهاء الوقت.

فرد الشعر بالموز

يعد الموز خيارًا رائعًا لتنعيم الشعر الخشن. إليك كيفية استخدامه:

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– 1 موزة ناضجة.

– 1 ملعقة من النشا.

– 1 ملعقة من زيت الزيتون.

– 1 ملعقة من زيت السمسم.

خطوات التحضير

1. اهرسي الموزة في وعاء حتى تصبح ناعمة.

2. أضيفي النشا وزيت الزيتون وزيت السمسم واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

3. وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.

4. اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو بعد الاستخدام.

نصائح هامه للمقبلين