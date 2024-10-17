انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا منعرفش حاجه»....كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه والحصول على شعر ناعم كالحرير من اول استعمال!!!؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطات الخميرة من الحلول الفعالة لمنح الشعر الصحة والنعومة واللمعان حيث تحتوي على عناصر غذائية مهمة تعزز نمو الشعر وتساعد في الحفاظ على فروة الرأس.
كيراتين الخميرة لفرد الشعر
- يمكنك تحضير وصفة كيراتين الخميرة في المنزل لتنعيم الشعر وإزالة التجاعيد إليك المكونات والخطوات:
المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة
- – 2 ملعقة من الخميرة.
- – 1 ملعقة من زيت الزيتون.
- – 1 ملعقة من زيت اللوز.
- – 1 ملعقة من خلاصة زيت جوز الهند.
- – 1 ملعقة من الفازلين.
- – 1 ملعقة صغيرة من العسل.
خطوات التحضير:
- 1. اخلطي الخميرة مع العسل والفازلين جيدًا حتى تذوب جميع التكتلات.
- 2. وزعي الخليط على الشعر بشكل متساوي.
- 3. اتركيه لمدة 20 دقيقة.
- 4. اغسلي شعرك بماء فاتر بعد انتهاء الوقت.
فرد الشعر بالموز
يعد الموز خيارًا رائعًا لتنعيم الشعر الخشن. إليك كيفية استخدامه:
المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة
- – 1 موزة ناضجة.
- – 1 ملعقة من النشا.
- – 1 ملعقة من زيت الزيتون.
- – 1 ملعقة من زيت السمسم.
خطوات التحضير
- 1. اهرسي الموزة في وعاء حتى تصبح ناعمة.
- 2. أضيفي النشا وزيت الزيتون وزيت السمسم واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- 3. وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.
- 4. اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو بعد الاستخدام.
نصائح هامه للمقبلين
- – يفضل استخدام وصفة الموز مرة كل 3 أيام للحصول على نتائج أفضل في تنعيم الشعر وتسهيل تصفيفه.
- – تعتبر هذه الخلطات أيضًا مرطبة لفروة الرأس وتساعد على تحسين صحة الشعر بشكل عام.