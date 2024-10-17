عاجل- إجراءات أمنية طارئة في سجون إسرائيل بعد أنباء اغتيال زعيم حماس السنوار

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- إجراءات أمنية طارئة في سجون إسرائيل بعد أنباء اغتيال زعيم حماس

ذكرت القناة 12 العبرية أن إدارة السجون الإسرائيلية رفعت حالة التأهب داخل السجون تحسبًا لمواجهات أو تظاهرات من الأسرى الفلسطينيين في أعقاب الأنباء عن اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار. ويأتي ذلك في ظل التوترات المتصاعدة والاشتباكات المتكررة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

اغتيال يحيى السنوار



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أنه يقيّم ما إذا كان أحد القتلى الثلاثة الذين قتلوا مؤخرًا على يد قواته في غزة هو يحيى السنوار. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تقييم المؤسسة الأمنية الحالي يشير إلى احتمالات عالية بأن يكون السنوار قد قتل بواسطة الاحتلال الإسرائيلي.

العثور على جثة في رفح



وأكد تقرير للقناة 14 العبرية أن الجثة التي يشك جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تعود ليحيى السنوار وجدت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويواصل الجيش الإسرائيلي فحص الحمض النووي للجثة للتأكد من هويتها، خاصة وأن إسرائيل لديها الحمض النووي للسنوار بسبب اعتقاله السابق.

ردود الفعل داخل السجون الإسرائيلية



رفعت إدارة السجون الإسرائيلية حالة التأهب تحسبًا لمواجهات أو تظاهرات من الأسرى الفلسطينيين، حيث يعتقد أن اغتيال السنوار قد يؤدي إلى تصاعد التوترات داخل السجون وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يأتي كجزء من التدابير الوقائية التي تتخذها إسرائيل لتجنب أي تصعيد محتمل.