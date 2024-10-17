نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اغتيال القياديين محمود حمدان وهانى حميدان مع السنوار.. يديعوت الإسرائيلية تنشر تفاصيل العملية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القياديين محمود حمدان وهانى حميدان مع السنوار

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية في قطاع غزة. وأضافت أن العملية تمت في منطقة تل السلطان برفح، حيث كان السنوار يرتدي جعبة عسكرية. كما أُعلن عن مقتل القياديين في حركة حماس محمود حمدان وهاني حميدان.

تفاصيل العملية



ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عملية اغتيال يحيى السنوار تمت بمنطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية. كان السنوار يرتدي جعبة عسكرية وكان برفقته قيادي ميداني آخر. وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، استُشهد السنوار خلال العملية إلى جانب القياديين محمود حمدان وهاني حميدان.

نشر صور غير مؤكدة



نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورًا غير مؤكدة لاغتيال يحيى السنوار. زتأتي هذه الصور في وقت رجح فيه الجيش أن يكون السنوار قد استشهد خلال العملية، حيث أظهرت نتائج فحص الـDNA للجثة إيجابية. ورغم ذلك، أشار الجيش إلى أن الفحص النهائي لتأكيد هوية السنوار لم يكتمل بعد.

بيان جيش الاحتلال



أوضح جيش الاحتلال في بيان له أن خلال نشاط لقوات الجيش في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة عناصر، مشيرًا إلى أن جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحصان احتمال أن يكون السنوار أحدهم. وأكد البيان أنه لا توجد مؤشرات على وجود مختطفين في المنطقة التي تمت فيها العملية، وأن القوات تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة.

مقتل قياديين آخرين



أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت مقتل القياديين في حركة حماس محمود حمدان وهاني حميدان إلى جانب يحيى السنوار. تأتي هذه العملية كجزء من جهود إسرائيلية مكثفة لاستهداف قيادات حماس وتحييد تأثيرهم في المنطقة.

ورغم تأكيد الفحوصات الأولية للـDNA، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال ينتظر التأكيد النهائي لهوية السنوار.