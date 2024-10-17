عاجل- هيئة البث الإسرائيلية: اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار

أحمد جودة - القاهرة - هيئة البث الإسرائيلية: اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار

عاجل- هيئة البث الإسرائيلية تزعم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.. زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اغتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، في هجوم على مخيم جباليا.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي بيان رسمي يؤكد نجاح عملية اغتيال يحيى السنوار. تتوالى التساؤلات حول مدى صحة هذه المزاعم وسط صمت رسمي.

ردود فعل حماس

ومن جانبها، لم تصدر حركة حماس أي بيان حتى اللحظة بشأن عملية اغتيال السنوار. تتزايد الترقب والتوتر بانتظار تصريح رسمي من الحركة بشأن هذه المزاعم.

تداعيات محتملة

في حال تأكيد اغتيال يحيى السنوار، قد تكون لهذه العملية تداعيات كبيرة على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.