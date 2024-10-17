الفنان محمد على رزق وأبطال مسرحية عريس البحر بواحد من الناس.. الإثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج واحد من الناس للإعلامي د. عمرو الليثي، يستضيف البرنامج الفنان محمد علي رزق والذي يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي قدمها في رمضان الماضى من خلال شخصية واحد من ذوى الهمم اسمه "مصطفى ضرغام"، وحققت نجاحًا كبيرًا، وأيضًا مشاركته بمسلسل جودر.

كما يتحدث عن بدايته الفنية وتميزه في الأدوار الكوميدية وإنقاص وزنه وعلاقته بالمسرح واهم الأدوار الفنية في حياته بالإضافة إلى حياته الخاصة وزواجه وأسرته.

نجوم مسرحية “عريس البحر” في ضيافة عمرو الليثي

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثي نجوم وأبطال مسرحية "عريس البحر " وهم مخرج العرض وليد طلعت والممثلين شريف غانم وتامر مهيب وسارة حامد ومحمد مجيد ومحمد عطية والمؤلف محمد عادل.

وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن النجاح الكبير التي حققته، ومن هو عريس البحر ، حيث إن العرض مستوحى من اغنية مسعود ووجيدة للمطرب الشعبى محمد طة ).

موعد برنامج “واحد من الناس”

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة