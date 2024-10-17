العالم اليوم - وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورة لـ يحيى السنوار بعد مقتله

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:26 مساءً - تداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لجثة زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعد مقتله في اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة.
ويظهر في الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عددا من الجنود الإسرائيليين يحيطون بجثة يحيى السنوار داخل مبنى في تل السطان في رفح.
وأكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في رفح.
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الأربعاء، إنهما يحققان في احتمال مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة.
وذكر بيان مشترك أنه "خلال العمليات التي قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قتل ثلاثة إرهابيين. ويحقق الجيش الإسرائيلي والشاباك في احتمال أن يكون أحد الإرهابيين هو يحيى السنوار. ولا يمكن في هذه المرحلة التأكد من هوية الإرهابيين".
وبحسب المصادر العسكرية، فالمبنى الذي كان يقيم فيه السنوار كان محاصرا، وتم العثور على سترة عسكرية مليئة بالقنابل اليدوية على الجثة.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن جثة السنوار، عثر عليها الجيش الإسرئيلي في تل السلطان في رفح.
وقال الجيش الإسرائيلي يقول إن طائرة بدون طيار تم إرسالها لمكان المبنى في حي تل السلطان برفح، وهي من تعرفت على ما يمكن أن يكون جثة السنوار قبل أن يصل الجنود إلى هناك، كما تم جلب المحققين الذين حققوا مع السنوار سابقا أثناء اعتقاله في إسرائيل للتعرف على جثته قبل إجراء فحص الحمض النووي.
وجرى فحص DNA واختبارات الأسنان للجثة، وذكرت مصادر عسكرية إن النتائج كانت إيجابية.
واغتالت إسرائيل أبرز قادة حماس، وهم قائد الجناح العسكري للحركة محمد ضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة في غارة جوية على غزة في يوليو الماضي، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في غارة على بيروت في يناير الماضي.
كما قتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في يوليو الماضي، في هجوم نسب إلى إسرائيل رغم أنها لم تعلن تبنيه حتى الآن.
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