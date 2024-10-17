العالم اليوم - وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورة لـ يحيى السنوار بعد مقتله

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:26 مساءً - تداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لجثة زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعد مقتله في اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة.

ويظهر في الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عددا من الجنود الإسرائيليين يحيطون بجثة يحيى السنوار داخل مبنى في تل السطان في رفح.

وأكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الأربعاء، إنهما يحققان في احتمال مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة.

وذكر بيان مشترك أنه "خلال العمليات التي قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قتل ثلاثة إرهابيين. ويحقق الجيش الإسرائيلي والشاباك في احتمال أن يكون أحد الإرهابيين هو يحيى السنوار. ولا يمكن في هذه المرحلة التأكد من هوية الإرهابيين".