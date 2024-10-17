العالم اليوم - هولندا.. استقرار معدل البطالة عند 3.7 بالمئة الشهر الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الخميس، أن معدل البطالة في البلاد ظل مستقرا في سبتمبر بعد زيادة طفيفة في الشهر السابق عليه.

واستقر معدل البطالة، المعدل موسميا، الصادر عن منظمة العمل الدولية عند 3.7 بالمئة في سبتمبر، وهو نفس المعدل في أغسطس.

وفي نفس الشهر من العام السابق، بلغ معدل البطالة 3.7 بالمئة أيضا.

وكان هناك 377 ألف عاطل في سبتمبر بارتفاع من 374 ألف قبل شهر.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذي يطبق على الفئات العمرية 15 إلى 25 عاما، بشكل طفيف إلى 9 بالمئة في سبتمبر من 8.9 بالمئة في أغسطس.