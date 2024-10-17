بعد وفاة جدتها.. ملك قورة تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ملك قورة محرك البحث جوجل بعد أن أعلنت نباء وفاة جدتها بعد أن رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت ملك عن موعد العزاء من خلال حسابها الشخصي مشيرة أن تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفسية الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري عقب صلاة الظهر، ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب.

آخر أعمال ملك قورة

وكان آخر اعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وايضا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.