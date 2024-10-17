العالم اليوم - الذهب يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق مع توقعات خفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الخميس، مع ارتفاع الطلب على الذهب وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية والغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في حين يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أميركية.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2678.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال الجلسة عند 2685.60 دولار.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2693.60 دولار.

وقال لوكمان أوتونوجا، كبير المحللين لدى "إف.إكس.تي.إم": "مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية بعد أقل من ثلاثة أسابيع، من المرجح أن يظل الحذر سائدا في السوق. وفي ضوء السباق المحتدم بين دونالد ترامب وكاملا هاريس، فإن هذا يزيد من الغموض مما يحفز الطلب على أصول الملاذ الآمن".

وارتفع الذهب بأكثر من 30 بالمئة حتى الآن هذا العام وبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام بعد خفضها الشهر الماضي وفي ظل حالة الضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم.

وتقدم أسعار الفائدة المنخفضة والتوتر الجيوسياسي الدعم للذهب كملاذ آمن إذ أنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.57 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 999.20 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1019.56 دولار.