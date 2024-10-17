وزير الرى يلتقى مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ احمد رزق مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الحضري العالمي UN HABITAT الذى تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ .

وقد توجه السيد رزق بالدعوة للسيد الأستاذ الدكتور/ الوزير للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام والمشاركة فى عدد من الجلسات رفيعة المستوى لإثراء المناقشات والاستفادة من خبرات و رؤية سيادته .

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين تحت مظلة مبادرة AWARe فى عدد من الموضوعات المعنية بالمياه .