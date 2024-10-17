السكة الحديد: عمل لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - بناءً علي توجيهات معالى الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى لقائه مع قيادات الهيئة ومجموعة كبيرة من قائدى القطارات يوم الاثنين الموافق 14/10/2024 حيث أكد سيادته أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مخطئ أو متهاون فى حق المواطنين والهيئة وأن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدره من تحاليل اول عينه سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامه).

وتنفيذًا لتعليمات سيادته قام قطاع الموارد البشرية " الاداره المركزيه لتنميه واداره المواهب" بالتعاون مع كل من "مصلحه الطب الشرعي" و "المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه" بعمل لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان واثناء اجراء التحاليل إتضح وجود حاله ايجابيه لتعاطي المخدرات (مخدر الحشيش) لقائد قطار الاسكندرية ويدعى / وائل أحمد شعبان وتم اخطار السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية وبعد التواصل مع السيد المهندس رئيس / الهيئة والعرض علي معالي السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، تم التأكيد بالتحفظ على المذكور وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله

وأثناء مرور أفراد الأمن بالمعهد مساءً شوهد المذكور بالمنطقة الخلفية للمعهد وبحوزته حقيبة وأثناء مطاردته قام المذكور بمحاوله الهروب والقفذ من علي سور المعهد حيث تم إلقاء القبض عليه بواسطة أمن وشرطة المعهد وأتضح انه قام بسرقه (أسلاك نحاسيه - ومواسير -وادوات صحية) وتم احتجاز المذكور بنقطه شرطه معهد وردان

تم عقد مؤتمر يوم الإربعاء 16/10/2024 الساعة 8.30 صباحاً بحضور السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإداره لقطاع الموارد البشريه والسيد العميد / رئيس الإدارة المركزيه لشئون الرئاسة بعقد إجتماع اليوم الإربعاء 16/10/2024 وحضره جميع المتدربين والطلاب والسائقين والعمال بالمعهد وتم إحضار السائق السارق متعاطي المخدرات وائل أحمد شعبان ، وشرح السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإداره لقطاع الموارد البشرية ملابسات القبض على السائق المذكور وانه لا يستحق لقب قائد قطار حيث اساء لنفسه ولاسرته ولهيئته ، وهو ومن على شاكلته هم من الاسباب الرئيسيه للحوادث التي تشهدها الهيئة، على الرغم مما تبذله الوزارة والهيئة للتطوير ولقد اضاف الى جريمه تعاطيه المخدرات جريمه السرقه وهو ما يدل على ان الجريمه بمختلف أنواعها متأصله فيه وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبه عليه ردعًا له حيث تم تحويله الى النيابه لاتخاذ الاجراءات القانونيه فى واقعة السرقة وكذلك قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات نحو فصله لتعاطيه المخدرات وان تلك العناصر الفاسده يجب ان يتم استئصالها من الهيئة وتطبيق اقصى العقوبه علي كل من متعاطي للمخدرات او سارق او مهمل في واجبات تجاه الهيئة وتطبيق القانون (الفصل ، السجن ، الغرامة ) وهو ما تم تطبيقة علي السائق المتهم .