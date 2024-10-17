العالم اليوم - يونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة تابع لنا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على أحد أبراج المراقبة التابعة لها في جنوب لبنان يوم الأربعاء.

وذكرت اليونيفيل في بيان: "هذا الصباح، شاهد جنود حفظ السلام في موقع قرب كفركلا دبابة من طراز ميركافا تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية تطلق النار على برج المراقبة الخاص بهم. تم تدمير كاميرتين وتعرض البرج لأضرار".

وأضاف البيان: "مرة أخرى نرى إطلاق نار مباشرا ومتعمدا على ما يبدو تجاه موقع تابع لليونيفيل"، وفقا لرويترز.

ودعت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف إلى ضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة و"احترام حرمة مواقع الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

وتعرض جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في لبنان لإطلاق نار عدة مرات في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 جنود.

كما اقتحمت دبابات إسرائيلية البوابة الرئيسية لقاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان يوم الأحد.

وانتقدت العديد من الدول الأوروبية، خصوصا تلك المشاركة في قوة اليونيفيل، إسرائيل لإقدامها على التعرض لقواتها العاملة في جنوب لبنان.

وكانت إسرائيل قد اتهمت اليونيفيل بأنها تشكل دروعا بشرية لحزب الله، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة سحب تلك القوات من جنوب لبنان وإبعادها عن مناطق الاشتباكات.