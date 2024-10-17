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أحمد جودة - القاهرة - في ظل عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبح من الضروري أن يحرص الأفراد على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد، من بين هذه الخدمات التي نالت اهتمامًا متزايدًا مؤخرًا هي خدمة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عبر الإنترنت، وقد أصدرت وزارة الكهرباء تحذيرات بشأن التأخر في سداد الفواتير، حيث قد يؤدي ذلك إلى استبدال العداد بآخر مسبق الدفع، مع إمكانية سداد التكلفة على أقساط، فيما يلي خطوات شحن عداد الكهرباء بسهولة عبر الإنترنت.

شحن عداد الكهرباء

خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع أون لاين

ابدأ بتحميل التطبيقات المتخصصة مثل سهل، ماي فوري، أو كهرباء خالص على هاتفك الذكي، وهذه التطبيقات توفر واجهة سهلة الاستخدام لتسهيل عملية الشحن.

• بعد فتح التطبيق، ابحث عن قائمة الخدمات واختر خيار شحن الكهرباء، وستحصل على مجموعة من الخيارات المتعلقة بشحن العداد.

• انقر على خيار كارت الكهرباء المتاح ضمن الخدمات، وهذا سيضمن توجيه العملية بشكل صحيح نحو شحن العداد.

• تأكد من تفعيل خاصية NFC في إعدادات هاتفك، وهذه التقنية ضرورية، حيث تعتمد عليها عملية قراءة بيانات الكارت بشكل فعال.

• مرر كارت الكهرباء على الجزء الخلفي من الهاتف، وسيقوم التطبيق بقراءة البيانات المطلوبة تلقائيا.

• بعد قراءة البيانات، اضغط على زر الدفع، وتأكد من إبقاء الكارت قريبا من الهاتف حتى تكتمل عملية الشحن.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك شحن كارت الكهرباء من راحة منزلك، مما يجنبك مشقة زيارة مراكز الشحن التقليدية.

المستندات المطلوبة للتقديم في كارت الكهرباء

لضمان الحصول على كارت الكهرباء مسبق الدفع، يطلب من المستخدمين تقديم بعض المستندات الأساسية، تشمل:

• صورة واضحة لعداد الكهرباء ويجب توضيح الرقم الموجود على العداد.

• صورة من بطاقة الرقم القومي وينبغي إحضار الأصل للاطلاع.

• بعد تقديم المستندات، يجب سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج بدل فاقد.

• يمكن استلام الكارت الجديد وتفعيله في نفس اليوم بعد إنهاء كافة الإجراءات.