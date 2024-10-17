الأرصاد تحذر من سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص سقوط الأمطار اليوم، حيث تتساقط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة الشدة قد تكون متوسطة وتمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط على الإسكندرية والعلمين ومطروح وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 31 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24.