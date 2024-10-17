وزير البترول: تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للشركات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - دوت الخليج_ استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، داليا الجابرى رئيسة شركة شل فى مصر، وهانى عصمت الرئيس التنفيذى لشركة بتروناس الماليزية فى مصر، لبحث أنشطة الشركتين فى مصر خلال الفترة الحالية، وخطط تنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز من مشروع غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، ومتابعة إجراءات مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر بالمنطقة نفسها .

وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول يعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمى للغاز ونقطة إنطلاق لغاز شرق المتوسط، مشيراً إلى تقديم كل سبل الدعم والمساندة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر لأداء أعمالها.

وأكد رئيسا الشركتين أن العمل جاري على تنمية المرحلة العاشرة من مشروع غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، لافتين إلى الإجراءات الخاصة بمشروع تنمية المرحلة الحادية عشر لإنتاج الغاز.

وأوضحا أن شركات البترول العالمية تقدر دور مصر فى المنطقة كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز وامكاناتها المتميزة فى مجال صناعة البترول والغاز.

حضر اللقاء المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.