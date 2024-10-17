حسن الخطيب: 24 مليار يورو استثمارات بلجيكية بمشروع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - محمد أحمد_ بحث المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات مجموعة “يورو كلير” المالية، تعزيز التعاون المالي بين مصر والمجموعة وتوسيع أنشطتها في السوق المصرية، في إطار زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل .

وأكد الوزير خلال الاجتماع على التزام الحكومة، بتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال إصلاحات اقتصادية تستهدف قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع جوزيبي ستيفاني، المدير العام لشركة “Deme Hyport Energy”، لبحث تطورات مشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة جرجوب.

وذكر الخطيب أن المشروع يمثل أهمية كبرى ضمن توجهات الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، مؤكدًا تقديم الوزارة كافة أشكال الدعم اللازمة.

من جانبه، أوضح جوزيبي ستيفاني، المدير العام لشركة “Deme Hyport Energy”، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 3 مليارات يورو، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية لمراحل المشروع الثلاث 24 مليار يورو.

يُذكر أن الاتفاقية الخاصة بالمشروع تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.