بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة الدولي للمشاركة في السوبر المحلي بالإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني فور وصوله إلى مطار القاهرة، قبل السفر لخوض السوبر المحلي.

وتحدث أمين صندوق نادي الزمالك مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، مؤكدا ثقته في قدرات الجميع لتحقيق لقب السوبر المحلي.

وغادرت القاهرة منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الإمارات، استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي، ويرافق البعثة كلا من: أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

وحصد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لقب السوبر الإفريقي مؤخرا، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي، عن طريق ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويسعى الفارس الأبيض لحصد لقب جديد.