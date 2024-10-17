نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة ممدوح وافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان ممدوح وافي،الذي يُعتبر من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا، فقد تميز بخفة ظله وابتسامته الطبيعية التي جعلته يحظى بحب الجمهور، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه.

السيرة الذاتية لممدوح وافي

وُلِد ممدوح وافي في يوم 11 مايو 1951، واسمه هو ممدوح محمد علي وافي، وعقب تخرجه من كلية التجارة، عمل في بنك حكومي، لكنه لم يشعر بالرضا، فقرر ترك الوظيفة لمتابعة شغفه بالتمثيل، لذا التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية،وفي بدايته قدم أدوارًا صغيرة حتى تمكن من إثبات نفسه كأحد أعمدة الكوميديا في المسرح والتلفزيون والسينما.

أعمال ممدوح وافي المسرحية والسينمائية

على خشبة المسرح، نال شهرة واسعة من خلال تقديمه مسرحيات مثل "مليونير بالعافية" و"علي بابا والعصابة"، وفي عالم السينما، تألق في أفلام مثل "بخيت وعديلة" و"إنذار بالطاعة" و"الإنس والجن"، وشارك أيضًا في فيلم "ناصر 56"، الذي تناول مرحلة مهمة في تاريخ مصر.

مسلسلات قدمها ممدوح وافي

أما في التلفزيون، فكانت انطلاقته من مسلسل "حكاية ميزو"، وشارك بعد ذلك في مسلسلات مشهورة مثل "يوميات ونيس" و"عائلة الحاج متولي" و"الأزواج الطيبين".

صداقته بأحمد زكي

عُرف بصداقته القوية مع النجم الراحل أحمد زكي، حيث عملا معًا في العديد من الأفلام لعل أشهر هذه الأفلام هي “زوجة رجل مهم”، “الإمبراطور”، “سواق الهانم”،خلال مرض أحمد زكي، كان وافي بجانبه، وذات مرة رفض أحمد زكي عمل الفحوصات الطبية التي كانت مطلوبة منه، فاقترح عليه ممدوح أن يجري معه تلك الفحوصات، لكن تعرض وافي وقتها لصدمة حيث اكتشف إصابته بسرطان الجهاز الهضمي.

توفي ممدوح وافي في 17 أكتوبر 2004، قبل خمسة أشهر من وفاة أحمد زكي، الذي نفذ وصيته بدفنه بجانبه.

في حياته الشخصية، تزوج وافي من سيدة مسيحية رغم معارضة عائلتها،و ورزق منها بثلاثة أبناء: ياسمين، نورا، وهاني.

طلاق معالي زايد

كما شهدت حياته حادثة مثيرة تمثلت في طلاق الفنانة معالي زايد بعد مشهد جمعهما في فيلم "أبو الدهب"، حيث دخل زوجها الثاني الذي كان يعمل طبيًا للاستديو ووجدها في أحضان ممدوح وافي أدى ذلك لحدوث مشاجرة بينها وبين زوجها الذي قام في النهاية بحلق شعرها وطلاقها.