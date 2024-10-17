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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، إدارة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمواجهة بين حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، ومدرب المنتخب، دومينيكو تيديسكو.

قال هداف "الشياطين الحمر" في برنامج على مدونة صوتية: "كان يجب على الاتحاد البلجيكي أن يتعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل".

وأضاف لوكاكو: "كان ينبغي على الاتحاد البلجيكي أن يقول في المؤتمر الصحافي الأول أنه لا يُسمح بأي أسئلة حول تيبو، وبذلك لن يكون الصحافي المعني في موضع ترحيب، كما فعل السير أليكس فيرغسون، فهو أيضًا يسيطر على كل شيء في مانشستر يونايتد، كان بإمكان الناس في الاتحاد تخفيف الضغط على المدرب وعلى تيبو".

تصريح قوي من لوكاكو بشأن صدام كورتوا وتيديسكو

ورفض كورتوا 32 عامًا اللعب مع المنتخب ما دام بقي المدرب تيديسكو الذي دخل معه في مواجهة علنية منذ يونيو 2023، عندما شعر بقلة احترام من جانب المدير الفني، وترك معسكر المنتخب بعد عدم حصوله على شارة القائد في غياب كيفن دي بروين.

ووقتها برر حارس المرمى رحيله بمعاناته من مشكلات بدنية، لكن تيديسكو نفى تلك الرواية في مؤتمر صحافي، وأقر بأن المشكلة جاءت بسبب شارة القيادة.

واختتم: "هذا يحدث أيضًا في بلدان أخرى، ولكن نادرًا في بلجيكا. أعرف تيبو وأعرف المدرب وتحدثت مع كليهما، المدرب قال ما قاله، ولكن حينها كان يجب على الاتحاد التدخل، والآن لا تزال هذه المسألة دون حل. في أي دولة أخرى يحدث هذا؟".