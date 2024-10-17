نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدََا.. ايمان العاصي تنتهي من تصوير "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل "برغم القانون"، تتنهى النجمة إيمان العاصي من تصوير آخر مشاهدها في العمل، غدًا الجمعة بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة من العمل على قناة ON ومنصة Watch it، على أن ينتهى باقى فريق عمل المسلسل من آخر المشاهد بعد غد السبت، حيث استغرق العمل تصوير أكثر من 3 شهور.

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

أحداث مسلسل برغم القانون

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.