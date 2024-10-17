خافيير تيباس يطالب رئيس الفيفا بإلغاء كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - طالب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، بإلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك في تصريحات وجهها إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

خافيير تيباس يطالب بإلغاء كأس العالم للأندية 2025

في تصريحاته، ادعى تيباس أن هذه البطولة غير مرحب بها من قبل الأندية، اللاعبين، شركات البث، أو الرعاة. وأشار إلى أن البطولة، التي ستقام بنظام جديد يضم 32 فريقًا في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لم تُبَع حقوق بثها أو رعايتها بعد.

وفي تصريح نشرته صحيفة "ذا أثليتك"، قال تيباس: "السيد إنفانتينو، أنت تعلم أنك لم تبيع حقوق البث لكأس العالم للأندية، ولم تُبَع أيضًا أي حقوق رعاية. أطلب منك إلغاء البطولة، فلا حاجة لها من قبل اللاعبين أو الأندية أو حتى الفيفا. وإذا قررت استخدام أموال الفيفا لتمويلها، فإنك بذلك تأخذ الأموال من الاتحادات الوطنية. أرجو إلغائها".

وفي سياق متصل، عبّر دون جاربر، رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن تفهمه لقلق تيباس بشأن البطولة.

وقال للصحفيين: "علينا جميعًا أن نكون مدركين للتقويم، وأنا أفهم موقف خافيير. يجب أن نعمل جميعًا على المشاركة بشكل أكبر في عملية اتخاذ القرار، خصوصًا فيما يتعلق بكأس العالم للأندية. ندرك تمامًا العبء الكبير الذي يتحمله اللاعبون من خلال المنافسات المختلفة التي يشاركون فيها".