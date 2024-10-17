نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أزمة مسلسل "جوما".. ميرفت أمين تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ميرفت أمين تريند جوجل، بعد حادثة مفاجئة خلال تصوير مسلسلها الجديد "جوما"، حيث دخلت قوات الأمن بشكل غير متوقع في موقع التصوير بمنطقة "البدرشين" بالجيزة.

شهدت كواليس تصوير المسلسل المصري "جوما"، الذي تلعب بطولته الفنانة ميرفت أمين، تدخلًا غير متوقع من جانب قوات مديرية أمن الجيزة، حيث داهمت القوات موقع التصوير في منطقة "البدرشين" بعد اكتشاف استخدام أسلحة هيكلية دون التصاريح الرسمية اللازمة، مما أدى إلى إثارة الكثير من الجدل والتساؤلات حول الواقعة.

بلاغ أمني يثير التحقيقات

تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بوجود أشخاص يرتدون زي الشرطة داخل استوديو "المغربي" بالجيزة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية للتحقق من الأمر، ليتبين أن الاستوديو يُستخدم لتصوير مشاهد من المسلسل الجديد "جوما".

وأظهرت التحقيقات أن المسؤولين عن الاستوديو لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة لاستخدام الأسلحة الهيكلية، ما أدى إلى توقيف الإنتاج مؤقتًا للتحقيق.

مخالفات في شروط السلامة المدنية

عند تفتيش الموقع، اكتشفت القوات الأمنية غياب شروط السلامة المدنية اللازمة، مما يشكل خطرًا على العاملين والفنانين في الموقع.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، هذا الإهمال أثار الكثير من التساؤلات حول إدارة الإنتاج ومدى التزامها بالقوانين.

القبض على عدد من العاملين بموقع التصوير

في أعقاب التحقيقات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ستة أشخاص من طاقم العمل، بينهم مالك الاستوديو ومديره، بالإضافة إلى اثنين من العمال واثنين من الكومبارس الذين كانوا يرتدون زي الشرطة أثناء التصوير. تم نقلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مسلسل "جوما" في دراما رمضان 2025

يذكر أن مسلسل "جوما" يُشارك في دراما رمضان 2025، ويضم في بطولته نخبة من الفنانين منهم ميرفت أمين، محمود عبد المغني، سميرة صدقي، منة عرفة، ماريتا عادل. المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.