نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي يكشف أسرار مشواره الفني مع أنس بوخش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف الإعلامي أنس بوخش الفنان المصري محمد هنيدي في حلقة جديدة من برنامجه الشهير "ABtalks"، الذي يُعرض على موقع يوتيوب.

وقد تناول اللقاء العديد من الجوانب الشخصية والمهنية في حياة هنيدي، من بداياته في عالم التمثيل إلى قراراته التي شكلت مسيرته الفنية.

بدايات مسيرة هنيدي

تحدث هنيدي عن تفاصيل لقائه بالفنان الكبير كمال الشناوي في بداية مشواره الفني، حيث أشار إلى أهمية اكتساب الخبرة من الفنانين الكبار.

وذكر أنه كان يتطلع إلى نصيحة فنية من الشناوي، إلا أن الأخيرة كانت مفاجئة، حيث نصحه بالابتعاد عن التدخين.

وفي هذا السياق، قال هنيدي: "كنت فاكر إن الفنان الكبير كمال الشناوي هينصحني بنصيحة فنية، إلا أنه فاجأني بضرورة الابتعاد عن التدخين".

عودة هنيدي إلى الدراما

أعلن محمد هنيدي عن مشاركته في ماراثون رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل عنوان "عم قنديل"، وذلك بعد غياب دام 6 سنوات عن الدراما، ومن المقرر أن يُعرض العمل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يجري حاليًا التعاقد مع أبطال المسلسل.

أحدث أعماله في الدراما

كان آخر أعمال هنيدي في الدراما هو مسلسل "أرض النفاق"، الذي قدم فيه دور موظف يُدعى "مسعود".

تركزت أحداث المسلسل على معاناته اليومية، حيث يواجه صعوبات في حياته الزوجية ويدير محلًا لبيع الكُسكُسّي ورثه عن والده. في ظل الظروف الصعبة، يلتقي "مسعود" بدكتور يُدعى "ماضي"، الذي يقدّم له حبوبًا تمنحه أخلاقًا مستعارة، لتبدأ حياته في التغير بطرق غير متوقعة.