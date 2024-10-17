العالم اليوم - إيطاليا تؤيد إنشاء بنك الهيدروجين الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر إيطاليا تؤيد إنشاء بنك الهيدروجين الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - أعلنت إيطاليا تأييدها لفكرة إنشاء بنك الهيدروجين منخفض الإنبعاثات الكربونية، التابع للاتحاد الأوروبي، شرط أن تتناسب مع متطلبات التكنولوجيات الحديثة.

وذكرت وكالة أنباء "أنساميد" الإيطالية، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان جاء على لسان ستيفانو فيريتشيا نائب الممثل الدائم لإيطاليا في المجلس الطاقة الأوروبي، أمام الجلسة العامة للمجلس التي دعت لها فرنسا، لإدراج الهيدروجين النووي فى المزادات المستقبلية لبنك الهيدروجين الأوروبي.

وأضاف فيريتشيا أن إيطاليا تعتقد أن الهيدروجين منخفض الكربون، يمكن أن يكون فعالا في تحول الطاقة في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط.

وأوضح أن إيطاليا تؤيد الحياد التكنولوجى، وبالتالي عدم التمييز بين التقنيات التي تسمح بتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات.