العالم اليوم - وزير الصحة اللبناني يتهم إسرائيل باستهداف القطاع الصحي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - حذر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في مقابلة مع دوت الخليج، اليوم الخميس، من أن القطاع الصحي في لبنان يتعرض لاستهداف مباشر.

وكشف عن خروج 13 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل وجزئي، لكن الأبيض أكد أن القطاع الصحي في لبنان ما زال صامدا.

وأكد الوزير اللبناني أن إسرائيل تستهدف الأطقم الصحية والإسعافية في لبنان.

وكشف وزير الصحة اللبناني، لسكاي نيوز عربية، أن نحو ثلث أفراد الشعب اللبناني باتوا نازحين.

وحذر فراس الأبيض من "خطر انتشار أوبئة في صفوف النازحين".

يشار إلى أنه وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت العمليات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل 2350 على الأقل على مدى عام انقضى. كما نزح أكثر من 1.2 مليون.

ولا تفرق الإحصاءات بين المدنيين والمقاتلين لكنها تشمل المئات من النساء والأطفال.

جدير بالذكر أن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش قال إن "الرد الوحشي" من جانب إسرائيل على هجوم حماس الذي بدأ الحرب أدى إلى أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة امتدت الآن إلى لبنان.

وقال لرويترز على هامش فعالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا "تم استهداف وقتل عاملين في المجال الإنساني.. المئات منهم. لا يوجد أمن ولا سلامة لتنظيم العمل الإنساني بطريقة مُرضية" ووصف كميات الإمدادات الإنسانية المتاحة بأنها "غير كافية على الإطلاق".