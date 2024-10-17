نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حقيقة انتحار دنيا بطمة داخل السجن تهز مواقع التواصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت شائعات مؤخرًا حول انتحار الفنانة المغربية دنيا بطمة داخل السجن بسبب قضية "حمزة مون بيبي"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن إيمان بطمة، شقيقة دنيا، نفت هذه الشائعات تمامًا، مؤكدة أن الفنانة بخير.

في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أكدت إيمان أن كل ما تم تداوله حول انتحار شقيقتها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلة: "كلها إشاعات ودنيا بخير والكلام يخرج مننا نحن شخصيًا".

وطلبت إيمان من وسائل الإعلام والجمهور الحصول على الأخبار المتعلقة بدنيا بطمة فقط من العائلة.

وتحرص عائلة بطمة على نشر صور ومقاطع فيديو لابنتي دنيا عبر حسابات إنستجرام بشكل دائم لطمأنة الجمهور.

يذكر أن الشرطة القضائية المغربية ألقت القبض على دنيا بطمة في فبراير 2024، على خلفية تورطها في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، وقضت مدة سنة كاملة في السجن.