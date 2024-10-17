نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة: المنطقة العربية معرضة للتأثر بشدة بالتغيرات المناخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رانيا هداية، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية «هابيتات»، إن الدول العربية تساهم بما لا يزيد على ٥٪؜ من الاحتباس الحراري العالمي، إلا أن المنطقة معرضة للتأثر بشدة بالتغيرات المناخية، ولهذا عدة أسباب، تتنوع بين ضعف البنية التحتية، وتوافر مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مجتمعات ذكية مناخيا.. التخطيط والتشريعات"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات خامس أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت مدير «هابيتات» في المنطقة العربية، أنه لخلق مجتمعات ذكية مناخيا يجب علينا أولا أن نتخذ إجراءات التطور الحضري الذي يحقق ذلك، مشيرة إلى تحضر المدن لتصبح ذكية مناخيا يتماشى مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت أن هناك ٨١ مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في مناطق عشوائية، وهذا يعني مستوى منخفض من الخدمات والثقافة والصحة العامة، فضلا عن أن المنطقة تواجه ندرة شديدة في المياه؛ حيث تمتلك المنطقة فقط ١.٤ ٪؜ من المياه العذبة في العالم

وأشارت إلى أن السكان في المناطق الحضرية بالمناطق العربية معرضون لمخاطر التغيرات المناخية، ويضاف إلى معادلة المخاطر عامل النزاعات التي تشهدها بعض الدول في المنطقة العربية، مما يعمل على تدمير البنية التحتية وتدمير الاقتصاد لهذه الدول.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.



ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.