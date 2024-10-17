نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون فني جديد مع بلاك تيما والملحن عزيز الشافعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أمير صلاح الدين، أحد أعضاء فريق بلاك تيما، عن بدء تعاون الفريق مع الملحن المتميز عزيز الشافعي في أغنية جديدة، وهي الأولى من نوعها بين الطرفين.

وأكد صلاح الدين أن التسجيل تم بحضور الشافعي وتامر حسين، مما يضفي طابعًا مميزًا على هذا العمل.

تفاصيل الأغنية الجديدة

نشر أمير صورة له مع فريق العمل أثناء التسجيل، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون قائلًا: "سعادة مفرطة وتعاون فني جديد ولأول مرة بلاك تيما مع عزيز الشافعي، يا ترى يا هل ترى الساحرة المستديرة مخبيالنا إيه".

وأضاف أن الأغنية تتضمن كلمات الشاعر الكبير تامر حسين، مع الإشارة إلى دور ماهر في هندسة الصوت، الذي يُعتبر مبدعًا في مجاله.

أحدث حفلات بلاك تيما

في إطار أنشطته الفنية، أحيا فريق بلاك تيما حفلًا مميزًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32.

وقدّم الفريق مجموعة من أعمالهم الشهيرة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

كما شارك الفنان أحمد الرافعي في الحفل، حيث قدّم مع الفريق أغنية "أخبار أهرام جمهورية"، مما أضاف أجواء مميزة للحفل.

تاريخ بلاك تيما وجوائزهم

تأسس فريق بلاك تيما عام 2004، ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر، ومحمد عبده.

استطاع الفريق بناء قاعدة جماهيرية واسعة من خلال إقامة العديد من الحفلات في مختلف المواقع الثقافية في مصر.

وقد حصد الفريق عدة جوائز، منها جائزة الميوزك أوورد للشرق الأوسط. كما شاركوا بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، وأطلقوا ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ولا يزال يذكره محبوهم حتى اليوم.