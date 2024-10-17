نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه بالسينمات.. تفاصيل فيلم "المخفي "لـ أحمد سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان أحمد سلطان، حاليًا عرض فيلمه الجديد "المخفي"، في دور العرض السينمائية، حيث من المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر الجاري.

أبطال فيلم "المخفي"

والفيلم يعتبر أول بطولة مطلقة للفنان أحمد سلطان، ويشارك معه في العمل عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، محمد محمود، ريم المصري، محمد محسن، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد الشورى، إخراج أحمد عبد الله.

قصة فيلم "المخفي"

فيلم المخفي تدور قصته في إطار كوميدي، عن "حلمي" أحمد سلطان، وهو شاب تخرج من الجامعة، وفي بداية حياته المهنية، كما أنه شخصية خجولة يصدق كل من حوله، وهذا يوقعه في مشاكل اجتماعية فقد كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

وكانت دور العرض السينمائية، قد استقبلت الأسبوع الماضي فيلم "بنسيون دلال" الذي يقوم ببطولته بيومى فؤاد، عمر مصطفى متولي، رانيا يوسف، وتستعد خلال الأيام الحالية لاستقبال عدد آخر من الأفلام وهي "دراكو رع" بطولة خالد منصور، شادي ألفونس، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم 30 أكتوبر، وفيلم "أل شنب" بطولة ليلى علوى وأسماء جلال ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم، وسوف يتم عرضه بالسينمات يوم 31 أكتوبر الجاري.