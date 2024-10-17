نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024 ومواقيت الصلاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد المواطنون في مصر، سواء كانوا موظفين، عمالًا، أو طلابًا، اهتمامًا كبيرًا بمعرفة موعد بدء التوقيت الشتوي لعام 2024، يعود هذا الاهتمام إلى تأثيره على مواعيد العمل الرسمية، التي قد تتغير، وكذلك مواعيد الصلاة، كما أن المحلات التجارية والمولات تبدأ العمل وفقًا للتوقيت الشتوي بناءً على قرارات مجلس الوزراء، هذه التغييرات تثير حيرة البعض وتجعلهم يبحثون باستمرار عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي، منتظرين بفارغ الصبر، فكما أن هناك مزايا للتوقيت الصيفي، يوجد أيضًا مزايا للعمل بالتوقيت الشتوي، فارق الساعة المتمثل في تأخير 60 دقيقة، يؤثر على الكثير من الناس، حيث يعيدون ضبط جداولهم اليومية بناءً على هذا التغيير. تابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024.

التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024

أكدت الحكومة لولا الفوائد التي تأتي من التوقيت الصيفي ما كانت الدولة قامت باتخاذ هذا الإجراء، بل ساهمت عملية تغيير المواقيت في ترشيد الاستهلاك الكهربائي وتوفير الطاقة، وقد وصلت نسبة التوفير نحو 10% وفقًا للإحصائيات الأخيرة، لقد بدأ التوقيت الصيفي في أكتوبر الماضي 2023 ومن المقرر أن ينتهي الخميس المقبل الموافق 31 من أكتوبر 2024، وهذا لكي يكون اليوم الأول للعمل بالتوقيت الشتوى عطلة الأسبوع الرسمية وهذا يمنع حدوث أي مشاكل وتأخر الموظفين عن العمل.

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

• أذان دوت الخليج الساعة 4:41 صباحًا حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

• أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

• موعد اذان العصر في تمام الساعة 2:45 مساءً حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

• آذان المغرب تمام الساعة 5:08 مساءً حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

• موعد اذان العشاء الساعة 6:26 مساءً حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.