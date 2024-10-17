محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ساحات الانتظار بالطرق المحيطة للمتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - تواصل محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وفي اطار المتابعات الميدانية تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال بالمنطقة من ميدان الرماية وحتي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي .

عاين المحافظ أعمال الرصف بالطريق بدءا من موقع محطة مترو انفاق المتحف المصري الكبير التابعه للخط الرابع الجاري تنفيذه موجها بضرورة صيانة عدداً من القطاعات بالأسوار الموجودة بالطريق ومراجعة بالوعات صرف الامطار والمناسيب الإنشائية لها مع رفع اي نوانج للأعمال .

كما وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بتكليف ورديات عمل ثابتة بالمنطقة المحيطة للمتحف واستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجريد الدوري لتحقيق المظهر الحضاري اللائق .

وحرص المحافظ علي معاينة اعمال زراعات المسطحات الخضراء ووضع الانترلوك بأرصفة المشاة بمحيط ميدان الرماية ومسار الطريق حتي مطلع الطريق الدائري وتجهيز عدداً من ساحات الانتظار بالقطاع الكائن اسفل الطريق الدائري بمدخل طريق المنصورية نطاق كفر غطاطي المواجه للمتحف الكبير مؤكداً علي ضرورة تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة وبالمواصفات التي تضمن تحقيق عوامل الاستدامة لها .

وقد شدد المحافظ على الشركة المنفذة بالانتهاء من كافة الأعمال ورفع نواتج المخلفات موجها رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني الدوري ومتابعه نسب التنفيذ للشركة المنفذة ليتكامل الشكل الحضاري بذلك القطاع.