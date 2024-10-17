إذاعة جيش الاحتلال تؤكد اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أكدت إذاعة جيش الاحتلال الصهيونى، اليوم الخميس، اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.

يذكرأن، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى والشاباك فى بيان مشترك، إنه يتم التباحث حول احتمال مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال نشاط للجيش الإسرائيلى في غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "هناك احتمال أن يكون زعيم حركة حماس يحيى السنوار قد تم القضاء عليه"، مضيفاً أنه "في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار".

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة" تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كل من "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال" يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

وأشار البيان إلى أنه "في المبنى لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة"، مشيراً إلى أن قوات جيش الدفاع والشاباك تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أعلنت فى 6 أغسطس الماضى عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضى، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق فى العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصى القيادى الميدانى فى كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.

