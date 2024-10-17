الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة أختلقت واقعة خاصة بقسم شرطة المرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أوضح مصدر أمنى أن حقيقة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، المتضمن تضرر إحدى السيدات من عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محضر بقسم شرطة المرج بالقاهرة، ضد بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها وعلى زوجها بالضرب وإحداث إصابتهما، تتمثل فى أنه بتاريخ 13 أكتوبر الجارى، حضر لديوان قسم شرطة المرج "زوج المذكورة"، وقرر بتضرره من فرد أمن إدارى بإحدى المستشفيات بدائرة القسم لقيامه بالتعدى عليه.

وبإستدعاء الأخير أفاد بحدوث مشادة كلامية بينهما لعدم إلتزام زوجة الأول بالدور المخصص لها لتوقيع الكشف الطبى عليها، ومحاولتهما الدخول عنوة قبل الآخرين، وطلب الطرفين الصلح والتراضى فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفى وقت لاحق توجه زوج المذكورة إلى نيابة المرج وتقدم بطلب للتحقيق فى شكواه ضد شخصين محددين من أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى المشار إليها، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمة بالوجه، وبإستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما إتهما الشاكى بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابة أحدهما لذات السبب، وأقر الطرفين بالصلح بالنيابة العامة.

وتبين قيام السيدة المذكورة بنشر مقطع الفيديو للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب، وتبنى إدعاءات زائفة وترويجها لمحاولة إثارة البلبلة وتضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.