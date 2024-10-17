نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وسيراميكا.. موعد نصف نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبو وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في موسمه الحالي 2024-2025.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية “ أبو ظبي”.

بينما يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وقنوات أبو ظبي الرياضية.

