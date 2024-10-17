نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الخليج مساء غد الجمعة 18 أكتوبر 2024 على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مواجهات، فيما يحتل الخليج المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة الأهلي ضد الخليج في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد الخليج غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخليج في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الخليج مساء غد الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 2HD، بتعليق المعلق سليمان الشريف.