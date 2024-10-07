نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني: استقبلنا هدفا عظيما أمام ريال سوسييداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأداء فريقه، الذي تعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد (1-1) على ملعب (ريالي أرينا)، مؤكدا على ضرورة تحسين بعض الجوانب.

سيميوني: استقبلنا هدفا عظيما أمام ريال سوسييداد

وفي تصريحات بعد المباراة، أشاد "تشولو" ب "العمل الرائع" الذي قام به فريقه "أمام ريال سوسييداد، الذي يلعب بشكل جيد للغاية، لكنه افتقر إلى القوة في الهجمات المرتدة".

وفيما يتعلق بالهدف الذي استقبله "الأتلتي"، وصفه المدرب الأرجنتيني بأنه "هدف عظيم"، موضحا أنه ليس بسبب قلة التركيز.

وردا على سؤال حول الأداء العام لفريقه، أكد سيميوني أنه رأى المجموعة "قوية ومنظمة"، بالإضافة إلى أنها "عملت بشكل جيد على ما هو مطلوب لهذه المباراة"، على الرغم من "أننا بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب".

وبهذا التعادل، واصل "الروخيبلانكوس" مسلسل نزيف النقاط بتعادل ثان على التوالي، ليكتفي بإضافة نقطة جعلت رصيده 17 في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن جاره ريال مدريد، الوصيف، و7 عن المتصدر، برشلونة.

