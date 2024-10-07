الرياضة

كولر لـ عاشور: لا أحد يضمن مكانه في الأهلي.. وتركيزك سيعيدك للمنتخب

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب الفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر عقد جلسه مع إمام عاشور وفي بدايتها سأله سؤال واحد، انت تستحق تنضم ل المنتخب المصري من وجهه نظرك ؟".

وتابع:" المفاجأة أن إمام قاله لا وقاله ان هو كان عنده مشكله شخصيه طلعته بره التركيز وهيعمل كل حاجه الفترة المقبلة ليكون أفضل".

وأختتم:" كولر أكد للاعب إنه يثق به ولكن لا يوجد لاعب ضامن مكانه في تشكيل الأهلي وعلى إمام التركيز الفترة المقبلة".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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