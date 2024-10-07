نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد سير العمل ومنظومة التصالح بالمركز التكنولوجي بالحوامدية وأبوالنمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مركزي التكنولوجيا بمدينة الحوامدية ومركز أبوالنمرس لمتابعة أنتظام أستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.

حيث تابع النائب انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين مشددا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين معربا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح

كما تفقد النائب لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء للتأكد من انعقادها لتحقيق نسب انجاز مرتفعة بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب المحافظ خلال جولته،

هاني السيسي

رئيس مدينة الحوامدية

وزينهم أدريس

رئيس مركز أبو النمرس.

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