باسم سمرة ينضم لأبطال فيلم برشامة بطولة هشام ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم -



انضم الفنان باسم سمرة لقائمة أبطال فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وإنتاج أحمد الدسوقي،

وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل تحديد موعد نهائي لبداية التصوير.



آخر أعمال باسم سمرة



يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة فقد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل العتاولة، بطولة: أحمد السقا تأليف هشام هلال إخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل كل من طارق لطفي، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، مصطفى غريب، أحمد كشك، هدى الإتربي وآخرين.



جدير بالذكر أن المنتج أحمد الدسوقي قدم في موسم رمضان 2024 مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي وشارك في العمل كل من شيماء سيف، أحمد فهيم، علار رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، علاء مرسي، توني ماهر، حسني شتا وآخرين.