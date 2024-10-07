الأهلي يستهدف إعادة لاعب الفريق المحترف لتعزيز خط الهجوم في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في استكشاف خيارات جديدة لتعزيز خط هجوم الفريق، حيث يسعون للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، من بين الأسماء المرشحة، يتردد اسم محمد ياسر، اللاعب المحترف في الدوري التشيكي.

تُعتبر فكرة إعادة محمد ياسر وقطع إعارته إلى التشيك من الخيارات المطروحة، وذلك في ظل عدم اقتناع المدرب مارسيل كولر بالمهاجمين المحليين في الدوري المصري. كما تواجه الإدارة صعوبة في ضم مهاجم محلي، بسبب تمسك الأندية بلاعبيها وارتفاع أسعارهم.

تم طرح عدة أسماء لمهاجمين محليين مثل أسامة فيصل من البنك الأهلي وأحمد عاطف من مودرن سبورت، لكن تمسك هذه الأندية بلاعبيها يعقد الأمور أمام الأهلي.

يرى كولر أن مستوى المهاجمين المحليين الحاليين غير كافٍ، لذا قد تلجأ الإدارة إلى خيار إعادة محمد ياسر، الذي اكتسب خبرة مهمة وأظهر تطورًا ملحوظًا، مما يجعله إضافة قوية لخط الهجوم.

يُعاني الأهلي حاليًا من نقص في مركز المهاجم، حيث يملك فقط وسام أبو علي ومحمود كهربا، بالإضافة إلى المهاجم الشاب سمير محمد، الذي يحتاج إلى المزيد من الخبرة.