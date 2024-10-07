العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 08:18 صباحاً - نشر الجيش الإسرائيلي إعلانا يطالب فيه سكان القرى اللبنانية إلى عدم العودة لمنازلهم، حتى إشعار آخر، مع التنويه بأن "القصف سيستمر".

وجاء في البيان، الاثنين: "عاجل.. نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة".

وأكمل البيان: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم.. لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر".

ومنذ 23 سبتمبر، صارت إسرائيل تشن غارات جوية مدمرة على أهداف في لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 1110 أشخاص وإجبار أكثر من مليون على النزوح من منازلهم.

واغتالت إسرائيل قبل أيام زعيم حزب الله حسن نصر الله، في قصف على حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، وهي منطقة مكتظة، فر قسم كبير من سكانها بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.

وشن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهرت لقطات بثتها "دوت الخليج" انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة.

وجاءت الهجمات في أعقاب أوامر الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني الذي يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.