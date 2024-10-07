مؤشر أسعار الغذاء العالمية يقفز إلى أعلى مستوى في 18 شهرا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - العربية نت _ سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في شهر سبتمبر، محققاً أكبر زيادة له في 18 شهراً، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكر.

وارتفع المؤشر الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” إلى 124.4 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ120.7 نقطة في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.

وسجلت أسعار السكر قفزة شهرية تجاوزت 10%، نتيجة لتأثيرات المناخ في البرازيل، بالإضافة إلى المخاوف من أن رفع الهند للقيود على استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول قد يؤثر سلباً على صادراتها، وفقاً لتقرير الفاو.