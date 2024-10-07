مال وأعمال

مؤشر أسعار الغذاء العالمية يقفز إلى أعلى مستوى في 18 شهرا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر أسعار الغذاء العالمية يقفز إلى أعلى مستوى في 18 شهرا من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - العربية نت _ سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في شهر سبتمبر، محققاً أكبر زيادة له في 18 شهراً، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكر.

predco_adv_2021

وارتفع المؤشر الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” إلى 124.4 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ120.7 نقطة في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.

E-Bank
BonatMisr

وسجلت أسعار السكر قفزة شهرية تجاوزت 10%، نتيجة لتأثيرات المناخ في البرازيل، بالإضافة إلى المخاوف من أن رفع الهند للقيود على استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول قد يؤثر سلباً على صادراتها، وفقاً لتقرير الفاو.

cityScapeEgypt

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر أسعار الغذاء العالمية يقفز إلى أعلى مستوى في 18 شهرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا